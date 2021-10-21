سفير مالطا في فلسطين في زيارة لجامعة بيت لحم لبحث سبل التعاون

وطن: استقبلت جامعة بيت لحم، اليوم الخميس، سفير جمهورية مالطا في فلسطين، فرانكلين أكويلينا، في اول زيارة رسمية له الى جامعة بيت لحم.

واستقبل الدكتور بيتر براي، نائب الرئيس الأعلى للجامعة وجورج رشماوي مسؤول العلاقات العامة والاعلام، السفير؛ ورحب بيتر بالسفير واطلعه على آخر المشاريع التنموية التي تقوم بها الجامعة ضمن خطتها الخمسية التي تشمل مراجعة شاملة لجميع مناحي العمل في الجامعة من حيث المباني والنواحي الاكاديمية والادارية.

من جهته، أعرب السفير أكويلينا عن سعادته بزيارة الجامعة خاصة أن ظروف الوضع الوبائي أخرت هذه الزيارة، كما أكد على نيته لاستكمال ما بدأه سلفه من علاقات ايجابية مع الجامعة.

وبحث بيتر مع السفير المالطي، سبل التعاون الاكاديمي والتبادل الثقافي بين جامعة بيت لحم والجامعات في مالطا، حيث أعرب السفير أكويلينا عن رغبته في التواصل مع المؤسسات في مالطا لتسهيل ذلك.

وقام السفير بجولة في الحرم الجامعي حيث صادفت الزيارة تنظيم يوم مفتوح للطلبة اشتمل على العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية المختلفة بجهود مشتركة بين عمادة شؤون الطلبة والأساتذة والموظفين. والتقى أكويلينا مع الطلبة وشاركهم في نشاطهم.

وفي ختام زيارته، أكد أكويلينا على أنه يتطلع للعودة لزيارة الجامعة من أجل تعميق التعاون بين مالطا وجامعة بيت لحم مما سيكون له فوائد على الشعبين المالطي والفلسطيني.