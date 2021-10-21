جامعة بيت لحم تنظم يوماً مفتوحاً تضمن فعاليات ونشاطات متنوعة

وطن: نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع الكليات والدوائر الاكاديمية والأقسام المختلفة والأطر الطلابية في جامعة بيت لحم، يوماً مفتوحًا في الحرم الجامعي، ضم أنشطة مختلفة ومتنوعة، وذلك ضمن فترة النشاط الطلابي الاسبوعية.

واشتملت الأنشطة على العاب تفاعلية علمية تثقيفية والعاب التواصل ومأكولات ومشروبات خفيفة من عمل الطلاب، بالإضافة الى نشرات التوعية المختلفة التي ضمت توعية حول التنمر والمساواة الجندرية.

وقدم مركز المصادر للطلبة ذوي الاعاقة العاب تجعل المشارك يعيش تجربة حياة ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى الموسيقى والدبكة الشعبية والأنشطة الرياضية.

ووفرت الفعالية، المساحة للدوائر الاكاديمية لتعريف الطلبة على البرامج الجديدة التي طرحتها الجامعة هذا العام والتي اشتملت على اربع برامج بكالوريوس وبرنامجي ماجستير.

ويهدف النشاط لكسر حالة الانقطاع بين الطلبة وجامعتهم التي فرضته جائحة كورونا، حيث ابتعد الطلبة عن الجامعة مدة تزيد على العام ونصف. بالإضافة الى أن النشاط يعطي للطلبة مساحة كافية للتعرف على بعضهم خارج الجو الدراسي والأكاديمي.