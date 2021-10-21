دوري الدرجة الأولى: "عسكر" و"ترجي واد النيص" يحتكمان للتعادل الايجابي

وطن: احتكم فريقا مركز عسكر وترجي واد النيص للتعادل الايجابي بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ستاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، في إطار الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" بكرة القدم.

وتقدم "عسكر" بالنتيجة في الدقيقة (19) عبر لاعبه محمد الزقزوق، والذي انتهت عليه نتيجة الشوط الأول.

واستطاع "ترجي واد النيص" من إدراك التعادل في الدقيقة (70) عبر لاعبه عمر عيسى.

وبهذه النتيجة، رفع ترجي واد النيص رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر سلم الترتيب مؤقتًا، في حين حقق "مركز عسكر" أولى نقاطه بعد خسارته في الأسبوع الأول أمام "القوات الفلسطينية"، ليحتل المركز الثامن مؤقتًا.