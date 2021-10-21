الاحتلال يعتقل المقدسي عمر معمر أبو الهوى من باب العامود

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، شابًا من بلدة الطور أثناء تواجده في منطقة باب العامود، فيما استمرت الإجراءات المشددة التي استهدفت القادمين للصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل الشاب عمر معمر أبو الهوى، من بلدة الطور أثناء تواجده في منطقة باب العامود.

وشهدت مدينة القدس اليوم إجراءات أمنية مشددة تمثلت بإقامة حواجز على مداخل البلدة القديمة واعترضت زوار المدينة المقدسة من سكان الضفة الغربية ومنعتهم من دخول المسجد الاقصى.