محكمة الاحتلال العليا ترفض إعادة التحقيق باستشهاد أبو القيعان

وطن: رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، طلب عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان، إعادة فتح ملف التحقيق ضد أفراد شرطة الاحتلال الضالعين في إطلاق النار عليه في قرية أم الحيران في العام 2017.

وقدمت العائلة الطلب ضد قرار المدعي العام في حينه، شاي نيتسان، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، بإغلاق الملف ضد أفراد الشرطة وعدم التحقيق معهم أو محاكمتهم.

ويذكر أن شرطة الاحتلال زعمت بعد استشهاد أبو القيعان أنه "مخرب"، لكن عضو هيئة القضاة، القاضي عوفِر غروسكوبف، أكد اليوم أنه "بريء".

وادعى قرار محكمة الاحتلال أنه لا توجد إمكانية للتأكيد بشكل قاطع أن دهس الشرطي كان متعمدا.

المصدر: (عرب48)