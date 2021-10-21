هيئة سوق رأس المال : جهود وطنية تبذل لتنظيم عمل المطورين العقاريين

وطن: قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي أن جهودا وطنية تبذل لتنظيم عمل المطورين العقاريين لتعزيز حماية حقوق الملكية وحماية حقوق أطراف العلاقة.

وشدد النابلسي أن القطاع العقاري يشهد نمو متسارع نتيجة ازدياد عدد السكان والتغيرات في التركيبة الاسرية في فلسطين، إضافة إلى انتقال العديد من العائلات نحو المدن لضرورات العمل. مشيرا، إلى ان النمو المتسارع في بناء الوحدات العقارية وما تبعها من بيع على الخرائط وعمليات التقسيط أنتج مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتثبيت حقوق طرفي العلاقة وضرورة الوفاء بالالتزامات من الطرفين.

وأوضح النابلسي أن هناك غياب للتشريعات التي تحدد وتوضح طبيعة العلاقة بين مختلف الأطراف وكيفية حماية حقوقهم. مضيفا، أن الهيئة قامت بدراسة تقييمية للواقع الحالي، واطلعت على تجارب الدول المحيطة وبناء ورقة عمل يجري مناقشتها بشكل وطني وشامل مع سلطة الأراضي الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووحدة المتابعة المالية للخروج بآليات عمل تنظم أعمال التطوير العقاري.

وكانت سلطة الأراضي الفلسطينية استضافت، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا بحضور رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، ومدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي والوفد المرافق له، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم والوفد المرافق له، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي والوفد المرافق له.



وأكد المجتمعون على أهمية تنظيم عمل المطورين العقاريين، والعمل الجماعي والتكاملي ما بين مختلف الأطراف لتنظيم العمل، وتحديث قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وتطوير عمل التخمين العقاري، وبناء مؤشر سعر الأساس.

وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع العقاري والتي تأتي قضية تنظيم علاقة البيع، وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.