بنك فلسطين يرعى أولى بطولات الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف على شاطئ بحر غزّة

وطن: رعى بنك فلسطين أولى بطولات الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، على شاطئ بحر غزّة، لرياضة التجديف، وسط أجواء رياضيّة تنافسيّة عالية بين جميع الفرق والفئات المشاركة في البطولة، التي شاركت فيها أربع فئات وهي: فئة ذوي الهمم، وفئة السيدات، وفئة فردي الرجال، وفئة زوجي الرجال.

وجرت مراسم البطولة التي زيّنت بحر غزّة في مقر الاتحاد على شاطئ البحر بحضور د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينيّة، والسيّد محمد العمصي الأمين العام المساعد في اللجنة الأولمبيّة، والسيّد إياد شاهين المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، والسيد بدر ترزي عضو مجلس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، والدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزّة، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن بنك فلسطين، ولفيف من هواة رياضة الشراع والتجديف، وجمع من الصحفيين والإعلاميين.

وعَبر مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا عن سعادته بتنظيم هذه البطولة على شاطئ غزة، والتي من شأنها أن تساهم في صقل مهارات الفرق الرياضية، وتعزيز قدرات اللاعبين من الناحيتين الأدائية والبدنية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تشجيع ودعم هذا النوع من الرياضات المائية "البحرية" المتخصصة حفاظاً على استدامتها، وإبرازها كغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى.

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين يولي اهتماماً بدعم قطاع الرياضة عبر توفير المتطلبات والإمكانيات اللازمة للأندية والاتحادات الرياضية للمساهمة في تطويرها وتنميتها، إضافة إلى دعم كافة المبادرات والأنشطة الرياضية لكلا الجنسين في مختلف محافظات الوطن، والتي تثري التربية العقلية والجسدية لدى فئة الشباب وتنشئتهم التنشئة السليمة والصحية، وذلك انطلاقا من أهمية توجيه طاقات وقدرات الشباب نحو الألعاب الرياضية الصديقة للبيئة، بهدف خلق جيل رياضي مثابر، يستطيع أن ينافس الفرق الرياضية الأخرى محلياً وعربياً ودوليا.

وأكد الشوا أن بنك فلسطين يحرص ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيته تجاه المجتمع الفلسطيني، على الاهتمام بعدة قطاعات حيوية أهمها: دعم قطاع الشباب والرياضة، والتعليم، والتوعية الصحية في مختلف المجالات، وذلك بهدف بناء مجتمع صحي فتي خالٍ من الأمراض.

بدوره قال بدر ترزي في كلمة نيابة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، إنّ الاتحاد سعيد جداً بتنظيم أولى بطولاته على أرض غزّة الحبيبة، وهذه البطولة التي جاءت برعاية كريمة من بنك فلسطين البنك الوطني الأول، الذي يسعى إلى تنمية الحس الوطني والمسؤوليّة الاجتماعيّة الداعمة دومًا للرياضة الفلسطينيّة.

وبيّن ترزي أنّ هدف الاتحاد هو تأسيس منتخب فلسطيني قادر على خوض المنافسات المحلية والعربيّة والدوليّة والوصول إلى أعلى المراتب العالميّة وتمثيل فلسطين في كافة البطولات والمحافل الدوليّة، موجهاً الشكر لبلدية غزة لتخصيصها لهذا المكان المتواجدين فيه ليكون مقر الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ولكل النشاطات البحرية المتميّزة.

من جهته، ثمن د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينيّة دور الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف على الجهود الرياضيّة الكبيرة التي يقوم بها، وذلك بالرغم من الفترة القصيرة التي استلم فيها مهامه، إلّا أنّ الإنجازات تتحدّث عن نفسها، ومن جانبنا سنقدّم كل الدعم للاتحاد من أجل إنجاح كل نشاطاته.

وأوضح المجدلاوي أنّ الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف نسج العديد من العلاقات الهامّة مع الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، وهذه العلاقات سيكون لها مردودها على منتسبي هذه الرياضة بشكلٍ مؤثّرٍ وكبير ومهم في القريب العاجل، وأصبح الاتحاد مؤسسة مكتملة الأركان على الأرض، مشيراً أن هذه البطولة سيتبعها الكثير، وكما علمنا من الاتحاد أنّ العام القادم سيحمل في طياته ثلاث بطولات منتظمة.

وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين بالمراكز المختلفة التي جاءت نتائجها على النحو التالي: في سباق ذو الهمم حصد اللاعب مجدي التتر المركز الأوّل، فيما حصد اللاعب محمد السلطان المركز الثاني. وفي سباق السيدات حصدت اللاعبة بيسان رائد بكر المركز الأول، وحصدت اللاعبة أسيل رائد بكر المركز الثاني، واللاعبة أسيل ماهر الجمل المركز الثالث، وفي سباق فردي رجال حصد اللاعب محمد ماجد الهسي المركز الأول، واللاعب خالد شملخ المركز الثاني، واللاعب أحمد شملخ المركز الثالث، وفي سباق زوجي رجال حصد كلاً من اللاعب محمد الهسي وعلي مقداد المركز الأول، فيما حصد كلاً من اللاعب عمار السلطان ومحمد نبيل السلطان المركز الثاني، فيما حصد كلاً من اللاعب ابراهيم شملخ واللاعب خالد شملخ المركز الثالث. كما تم توزيع جوائز نقديّة على الفائزين بالمراكز الأولى من جميع الفئات، وتم إيداعها هذه المبالغ في المحفظة الإلكترونية للفائزين على تطبيق "بال بي".

يذكر أن بنك فلسطين كان قد وقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف في مدينة غزة، تهدف إلى دعم كافة الأنشطة الرياضية التي يضطلع بها الاتحاد، لاسيما الألعاب الرياضية البحرية على اختلاف أنواعها وأشكالها.