الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و 530 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 19، طوباس 15، جنين 37، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 6، الخليل 37، طولكرم 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 23، نابلس 13، سلفيت 1، قطاع غزة 355".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 9، طوباس 7، جنين 23، أريحا والأغوار 18، قلقيلية 13، الخليل 25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبيرة 44، نابلس 39، سلفيت 3، قطاع غزة 700".

وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في رام الله والبيرة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.