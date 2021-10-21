الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في جنين

وطن: كشفت الشرطة، اليوم الخميس، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزل وقبضت على المشتبه فيه بالسرقة في إحدى بلدات محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطنة تقدمت بشكوى لدى إدارة المباحث العامة في شرطة المحافظة، مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزلها وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة 10 آلاف دينار أردني، على الفور تحرك طاقم من الأدلة الجنائية إلى المنزل للكشف والمعاينة.

وأضافت أنه بعد إجراء البحث والتحري والمتابعة وجمع المعلومات والأدلة الجنائية تم الاشتباه بشخص و إحضاره لمديرية الشرطة وبسماع أقواله أفاد بقيامه بالسرقة.

وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه فيه بالسرقة وإحالته إلى قسم التحقيقات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.