وزارة الصحة تعلن عن تطعيم عمال الداخل المحتل بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس انه ابتداء من اليوم الخميس، ستقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ووزارة العمل بتطعيم العمال في الداخل المحتل بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سواء من لقاح فايزر أو موديرنا لمن مضى على أخذه للجرعة الثانية أكثر من 6 شهور.

وقالت الصحة في بيان لها ان مراكز التطعيم المعلن عنها سابقاً من قبل الوزارة في جميع المحافظات، ستعمل حتى الساعة 10:00 مساءً، وابتداءً من يوم السبت 23/10/2021، ستعمل المراكز طيلة أيام الأسبوع.