رام الله: اتحاد جمعيات المزارعين يطلق أعمال مؤتمر تشجيع الاستثمار الزراعي في المنطقة المسماة (ج)

وطن: يعقد اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين مؤتمرا اليوم الخميس 21 تشرين الاول 2021 من الساعة 10:30 حتى 3:30 في فندق الكرمل، بعنوان "تشجيع الاستثمار الزراعي في المنطقة "ج". ويعد المؤتمر جزءا من مشروعان مختصان بالتنمية الزراعية ممولان من قبل وزارة الخارجية الدنماركية والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية دانيدا: "برنامج تطوير السوق المتكامل عبر الاراضي الفلسطينية المحتلة" ومشروع الاتحاد الأوروبي: "تعزيز النمو الزراعي الشامل لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم صمود المجتمعات الضعيفة في المنطقة المصنفة "ج" والذي يتم تنفيذه من قبل اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين بالشراكة مع منظمة "اوكفسام".

وانطلقت أعمال المؤتمر برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية ومشاركة وزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الاقتصاد خالد العسيلي ووزير العمل نصري ابو جيش.

ويستند المؤتمر الى ورقة سياسات أعدها اتحاد جمعيات المزارعين مسبقا، تحتوي على توصيات واضحة من أجل تبنيها من قبل جميع الأطراف الحكومية والدولية والقطاع الخاص بهدف خلق بيئة ملائمة للأنشطة الزراعية وممكنة لتشجيع الاستثمار الزراعي في المنطقة المصنفة "ج" وتحويلها الى مناطق جاذبة للاستثمار الزراعي.

وتحتوي الورقة على توصيات عامة لتشجيع الاستثمار الزراعي في المنطقة المصنفة "ج": من خلال البحث في استراتيجيات وتدخلات المانحين من أجل تحقيق دعم المجتمع الدولي للمنطقة "ج" والتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى ذات العلاقة لتوفير المناخ والبيئة الممكنة للاستثمار من خلال رزمة من الحوافز التي يمكن توفيرها من جانب الحكومة الفلسطينية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني لتحديد وتحليل أعمق لاحتياجات الفلسطينيين عامة والمزارعين خاصة في المنطقة المصنفة "ج" وإيجاد حلول وتدخلات خاصة بناءً على تلك الاحتياجات. ويتم تسليط الضوء على سياسة الحوافز التي تحدد بشكل أدق خطة تشجيع الاستثمار الزراعي في المنطقة المصنفة "ج".

في هذا المؤتمر سيتم عرض التوصيات والنتائج التي تضمنتها ورقة السياسات لأصحاب المصلحة المحليين والاقليمين والدوليين، وتتضمن مستثمري القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين والمانحين والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تهدف الى تنفيذ التوصيات مع أصحاب المصلحة المعنيين.

وينقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات يتبع كل جلسة عرض توصيات خاصة بها. ويقوم الاتحاد بتوثيق أعمال هذا المؤتمر على شكل كتاب يتم توزيعه باللغتين العربية والانجليزية تتضمن خطة تنفيذ واضحة للمتابعة في المستقبل من قبل اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ومختلف أصحاب المصلحة.