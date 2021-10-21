صحيفة تركية: اعتقال خلية للموساد كانت تستهدف معارضي الاحتلال

وطن: كشفت صحيفة "صباح" التركية، أن المخابرات التركية فككت شبكة تابعة لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، كانت تتابع معارضي دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تركيا

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، أن الشبكة التي اعتقلتها المخابرات التركية تتكون من 15 شخصاً، كانوا يعملون ضمن خلايا كل منها مكون من 3 أشخاص.



وأشارت إلى أن الشبكة اعتقلت في عملية سرية، نفذت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وقد استمرت المتابعة والمراقبة لمدة عام كامل.



وفي التفاصيل، كشفت الصحيفة أن الخلية تواصلت مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وحصلت على معلومات ووثائق مهمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، بأساليب استخباراتية.