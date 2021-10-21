مستوطنون يقتلعون ويحطمون أكثر من 300 شجرة زيتون في المزرعة الغربية

رام الله - وطن: أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله.

وقال رئيس المجلس البلدي سعادة زقوت إن المزارعين تفاجأوا عند وصولهم الى حقولهم واراضيهم المحاذية لمستوطنة "كفار راعيم"، بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا ما يزيد عن 300 شجرة زيتون.

وأشار الى ان قوات الاحتلال والمستوطنين يسعون الى منع المواطنين من دخول تلك المنطقة، خاصة بعد اغلاق الشارع الزراعي المؤدي الى تلك المنطقة ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية.

وفا