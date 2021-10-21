قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، 6 مواطنين وهم ربيع أحمد طقاطقة، ويوسف محمد ثوابته ومحمد وجيه ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتيسير مناصرة، ومهند الوحش وحمزة الوحش من بيت لحم.

وفي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال حسن إسماعيل أبو الرب، كما اعتقلت المواطن حمدان زكريا العسعوس من بلدة بورين في محافظة نابلس.

كما سلمت قوات الاحتلال الفتى نادر نائل طقاطقة من بيت فجار جنوب بيت لحم بلاغا للمقابلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من محافظة قلقيلية المواطن عبد الرؤوف ولويل (55 عاما)، والشقيقين أمير (25 عاما)، ومحمد موسى أبو لبدة (24 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة قلقيلية.