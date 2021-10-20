بعد تصريحات مجدلاني لوطن.. وطن تتحقق مما ورد على لسان وزيرة الخارجية السويدية "آن ليندي" عبر راديو السويد ومن الصحافية السويدية التي أجرت المقابلة معها‏ قبيل زيارتها لرام الله

وطن: قامت شبكة وطن الإعلامية بالحديث مع الصحفية السويدية "سيسيليا اودن"، التي نشرت مقابلة وزيرة الخارجية السويدية "آن ليندي"، على راديو السويد قبيل زيارتها الى رام الله ولقائها مع القيادة الفلسطينية.

وأكدت الصحفية السويدية أن ما جاء على لسان وزيرة الخارجية السويدية في المقابلة قبل زيارتها لرام الله، "ذوبان الجليد بين السويد وإسرائيل"، لم يؤثر سلبًا على علاقة السويد بالفلسطينيين، قائلة "لدينا علاقات جيدة للغاية ولم أتلق سوى ردود فعل ‏إيجابية من القيادة الفلسطينية."

وقالت ايضاً " نريد أن ندعم التنمية الاقتصادية في فلسطين، ولكن إذا أردنا أن نفعل ذلك ، فلا يمكن أن يكون لدينا فساد بهذا المستوى كما هو الحال في فلسطين".

وأكدت الصحفية السويدية، لوطن، "لم أقل قط بعد الاجتماعات أن وزيرة الخارجية السويدية والقيادة الفلسطينية تحدثوا بالفعل عن الفساد، لأنني لم أتأكد من ذلك مطلقًا، لكن قبل الاجتماع هذا ما قالته الوزيرة واقتباس الفساد هو ما كان في نهاية المقابلة".

يذكر ان راديو السويد هو عبارة عن إذاعة وطنية سويدية، ممولة من قبل القطاع العام، وقد تم تسجيل المقابلة مع الوزيرة السويدية مساء يوم الاثنين، وبثها ضمن البرنامج الصباحي لراديو السويد يوم الثلاثاء 19 تشرين أول 2021.

وقد حصلت وطن على تسجيل مقابلة الوزيرة.

وكان وزير التنمية الاجتماعية،أحمد مجدلاني قد نفى صباح الاربعاء في تصريحات لشبكة وطن الاعلامية التصريحات الواردة على لسان الوزيرة ليندي قائلاً "ما نشره هذا الراديو غير صحيح وأنا متأكد من ذلك، والسيدة آن ليندي صديقة لنا ونعرفها منذ سنوات طويلة ولا يمكن أن تصدر عنها هذه التصريحات".

وأضاف مجدلاني "راجعت كافة وسائل الإعلام السويدية مع عدد من أصدقائنا في البرلمان السويدي ونفوا نفياً قطعياً هذه التصريحات. لقائها بالأمس مع الرئيس محمود عباس وما أكدته خلال اجتماعها كان واضحاً بشكل مطلق".

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