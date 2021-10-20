أبطال أوروبا: بيكيه يقود برشلونة لهزيمة دينامو كييف

رام الله - وطن للانباء: قاد المدافع جيرارد بيكيه فريقه برشلونة للفوز على ضيفه دينامو كييف، 1-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول بيكي تمريرة عرضية من جوردي ألبا بتسديدة مباشرة للمرمى في الدقيقة 36، ليحرز أول أهداف برشلونة في البطولة هذا الموسم ويحقق أول انتصار للنادي الكاتالوني عقب خسارته 0-3 أمام بايرن ميونخ وبنفيكا في أول جولتين بدور المجموعات.

وتقدم فريق المدرب رونالد كومان للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا وثلاث عن النادي الألماني قبل مواجهتهما في وقت لاحق اليوم.

وتلقى برشلونة دفعة أخرى عندما شارك مهاجمه الجديد سيرجيو أغويرو كبديل في وقت متأخر من الشوط الثاني، وبدا أنه تعافى تماماً من الإصابة في ربلة الساق التي تعرض لها قبل بداية الموسم عقب انتقاله قادماً من مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يشارك الدولي الأرجنتيني في مباراة قمة إسبانيا أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل.