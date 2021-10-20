بلدية رام الله وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توقعان اتفاقية رعاية مشروع "مدينتي نظيفة" للتوعية البيئية

وطن: وقّعت بلدية رام الله ممثلة بالمهندس موسى حديد رئيس البلدية مع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ممثلة بالسيد عماد الهندي مدير عام الشركة اتفاقية لرعاية مشروع "مدينتي نظيفة" للتوعية البيئية للعام الدراسي 2021/2022.

يتضمن المشروع تنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات المباشرة مع طلبة المرحلة الأساسية لمدارس مدينة رام الله المشاركة في المشروع، بهدف رفع الوعي البيئي، وإحداث تغيير إيجابي لديهم في الممارسات اليومية تجاه البيئة، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بيئية مع الطلبة، اعتماداً على المرحلة العمرية للطالب، وبما يتماشى مع المواضيع البيئية التي يتم طرحها في السنة الدراسية.

وخلال توقيع الاتفاقية قال المهندس حديد " إن بلدية رام الله ومن خلال برامج التوعية البيئية تهدف إلى نشر الوعي البيئي والصحي بين فئات الأجيال الناشئة في مدارس المدينة، وإلى إحداث تغيير في الممارسات اليومية تجاه البيئة لدى الآلاف من الطلاب من مختلف الصفوف ذكوراً وإناثاً في مدارس مدينة رام الله الحكومية والخاصة والأونروا"، كما توجه م. حديد بالشكر لشركة المشروبات الوطنية على دعمها الدائم لمشاريع التوعية البيئية وشراكتها مع البلدية في نشر الوعي البيئي من خلال دعمهم برنامج "مدينتي نظيفة". مشيراً إلى أن بلدية رام الله ومن خلال هذه الاتفاقية تترجم توجهها إلى القطاع الخاص الشريك في دعم المشاريع المجتمعية كجزء من مسؤوليتها الوطنية، مما يساهم في تعزيز مفهوم الشراكة بين قطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص.

من جهته عبر الهندي عن فخره برعاية مشروع "مدينتي نظيفة للتوعية البيئية" مع بلدية رام الله رغم الظروف الصحية المحيطة من تفشي فايروس كورونا، مؤكداً حرص الشركة على المساهمة عبر مسؤوليتها الاجتماعية في تعزيز التثقيف والوعي البيئي في المجتمع الفلسطيني، على غرار مشروع التوعية في مدارس رام الله الأساسية، الذي يسهم في غرس القيم البيئية الصحيحة في الأجيال الجديدة في سن مبكر، وتعليمهم أن احترام البيئة ومواردها وعناصرها يوفر لهم ولغيرهم حياة أفضل في المستقبل. وأشاد الهندي بالعلاقة التكاملية والتشاركية الوطيدة التي تربط الشركة مع بلدية رام الله، والقائمة على العمل المشترك من أجل تحقيق مبدأ التنمية والنهوض بالمجتمع المحلي. مثمناً على الدور الهام الذي تقوم به البلدية في تبنّي المشاريع المحلية والمجتمعية الهادفة والبنّاءة، التي تسهم في تطوير مناحي الحياة اليومية للمواطن.

وأكد الهندي على حرص الشركة منذ تأسيسها على تكريس الثقافة البيئية وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية والمحلية، والتزامها في تطبيق أعلى المعايير البيئية داخل مصانع الشركة، وخلال ممارسة أعمالها، للحفاظ على البيئة الفلسطينية ومواردها الطبيعية.

يشار إلى أن مشروع " مدينتي نظيفة للتوعية البيئية"، والذي يتم تنفيذه للسنة الحادية عشرة على التوالي، يستهدف في المرحلة الحالية قرابة 8000 طالب وطالبة ممن تتراوح أعمارهم بين 6-11 سنة، من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة الى المدارس التابعة لوكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين في مدينة رام الله.

ويمتاز المشروع ببرنامج مكثف، غني وممتع ومفيد في آن واحد، حيث النشاطات والفعاليات المتنوعة، كالألعاب البيئية، زراعة البذور، حملات النظافة، مسابقات تخص البيئة، إعادة استخدام النفايات الصلبة، وغيرها الكثير من النشاطات.

يذكر أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا الشركة الأولى في مجال الأغذية والمشروبات الوطنية في فلسطين. وحرصت منذ تأسيسها على الالتزام باتباع المعايير الدولية للسلامة الغذائية وتوفير الطاقة وحماية البيئة في مقراتها ومصانعها، وملتزمة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وحازت الشركة على شهادات وجوائز عالمية ومحلية عديدة في مجال السلامة البيئية والجودة الغذائية، كشهادة نظام إدارة السلامة الغذائية، شهادة نظام إدارة الجودة، شهادة إدارة السلامة المهنية، بالإضافة الشهادة المعايير والمواصفات الفلسطينية من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. كما اجتازت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا "تحدي العشرة الأفضل" من حيث توفير الطاقة على مستوى شركات كوكاكولا في المنطقة، إضافة إلى اختيار مصنع كوكاكولا كأفضل مصنع مطبق للأنظمة البيئية.