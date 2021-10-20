هيئة الاسرى: اطباء الاحتلال حاولوا تغذية الاسير المضرب مقداد القواسمي قسريا وهو مكبل بالسرير لكسر اضرابه

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، أن اطباء الاحتلال في مستشفى "كابلان" قاموا بمحاولة تغذية قسرية بالمحاليل والمدعمات للأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي في محاولة لكسر إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري.

وقالت الهيئة، ان محاولة التغذية جرت والاسير القواسمي مكبلا بالسرير بقسم العناية المكثفة بمشفى "كبلان" مساء امس.

واوضحت الهيئة ان الأسير القواسمي (24 عاما) من مدينة الخليل، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 91 يوما، فيما وضعه الصحيّ يتدهور بشكل خطير ومقلق. اذ يعاني من نقصان حاد في الوزن وانخفاض معدّل نبضات القلب، وضيق في التنفس وآلام حادة في كل أنحاء جسده، ولا يكاد يقوى على الوقوف، ويعاني من عدم وضوح في الرؤية وآلام في الأمعاء والرأس والبطن وقد يتعرض للموت المفاجئ في اية لحظة.

واوضحت، ان القواسمي يحاصره 3 سجانين في غرفته بالمستشفى يتعمّدون تناول الطعام أمامه، كما أنّه مقيّد في السرير من يده اليمنى وقدمه اليسرى على مدار الساعه.