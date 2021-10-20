إدارة سجون الاحتلال تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش إلى "الرملة"

وطن: قال المحامي جواد بولس، إنّ إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسيرين علاء الأعرج، وهشام أبو هواش إلى سجن "عيادة الرملة" بعد نقلهما الليلة الماضية إلى مشفيي: "كابلان" ، حيث نقل إليه الأسير الأعرج، و "أساف هروفيه" الذي نقل إليه الأسير هواش.

وخلال زيارة أجراها بولس اليوم لثلاثة أسرى من المضربين في سجن "عيادة الرملة"، بينهم الأسيران الأعرج، وهواش، إضافة إلى الأسير شادي أبو عكر، أكّد أن الثلاثة يعانون أعراضًا صحية صعبة وخطيرة، منها: مشاكل في النظر، والتقيؤ، وضعف جسدي وبطء بالكلام وبالحركة، ويعانون أوجاعا شديدة في كافة أنحاء الجسد.

وأضاف بولس: "أن إدارة السجون تقوم بنقلهم إلى المستشفيات المدنية وتعيدهم مجددًا إلى السجن، في محاولة لرفع العتب عنها وترحيل مسؤوليتها الى جهات أخرى."

وأكّد أنّه وحتّى اليوم لا توجد طروحات قانونية جدّية وواضحة لقضاياهم، وأن بعض الطروحات التي تقدمت بها نيابة الاحتلال، لم تكن مقنعة للأسرى المضربين.

وبما يتعلق بقضية تثبيت الأمر الإداريّ للأسير أبو عكر الذي صدر بحقّه مؤخرًا لمدة 6 شهور، فإنه وحتى اليوم لم تصدر محكمة عوفر العسكرية قرارًا بشأنه.

وفي سياق، متصل رفضت إدارة مستشفى "كابلان" السماح للمحامي بولس بزيارة الأسير مقداد القواسمة الذي نقل الليلة الماضية إلى العناية المكثفة بعد تدهور شديد الخطورة على وضعه الصحيّ، حيث فرضت ادارة المستشفى شروطًا جديدة لزيارته مثل ضرورة التنسيق المسبق مع أمن المستشفى والأطباء في قسم العناية المكثفة.

وكانت التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء في مستشفى "كابلان" قد أكّدت أنّ الأسير القواسمة، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى تراجع في الجهاز العصبيّ، مما قد يصيب الدماغ بأضرار جسيمة.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحاول من خلال المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسرى المضربين، إيصالهم إلى مرحلة صحية حرجة تتسبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها سابقًا.

إلى هذا يؤكد نادي الأسير، أن ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ وهم:

•الأسير كايد الفسفوس مضرب عن الطعام منذ (98) يومًا.

•الأسير مقداد القواسمة مضرب عن الطعام منذ (91) يومًا.

•الأسير علاء الأعرج مضرب عن الطعام منذ (74) يومًا.

•الأسير هشام أبو هواش مضرب عن الطعام منذ (65) يومًا.

•الأسير شادي أبو عكر مضرب عن الطعام منذ (57) يومًا.

•الأسير عياد الهريمي مضرب عن الطعام منذ (28) يومًا.