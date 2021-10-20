"إسلامي توك".. خدمة رقمية جديدة يطلقها البنك الإسلامي الفلسطيني

وطن: في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني خدمة "إسلامي توك" التي تمكن العملاء من التمتع بباقة مميزة من الخدمات المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة.

وتعمل خدمة "إسلامي توك" من خلال نظامٍ صوتيٍ تفاعلي يمكن للعملاء من خلاله أن يتمتعوا بالخدمات المصرفية بمجرد اتصالهم على الرقم الخاص بالبنك 1700220220.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي إن هذه الخدمة تضاف إلى باقة من الخدمات والقنوات الرقمية التي بات يمتلكها البنك في إطار استثماره المتنامي في تقنيات الرقمنة بهدف تحقيق تجربة مصرفية مميزة لعملائه، مشيراً أنها تمكن العملاء من التمتع بباقة مميزة من الخدمات المصرفية مثل الاستعلام عن أرصدة الحسابات وتفعيل أو إيقاف بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية وتصفير عدد محاولات إدخال الرقم السري للبطاقة أو طلب رقم سري جديد وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأضاف السعدي:" اليوم أصبح بإمكان عملائنا التمتع بخدماتنا المصرفية من خلال قنوات رقمية متطورة ومتعددة مثل "إسلامي توك" وقنوات مركز الاتصال الرقمي الأخرى التي تشمل الفيسبوك والواتساب والموقع الإلكتروني للبنك، بالإضافة لخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل".

وأشار السعدي أن أهمية قنوات وخدمات البنك الرقمية تزداد في ظل الظروف الصحية الحالية التي تستلزم تقليل الاحتكاك مع الآخرين وتجنب التجمعات، حيث يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المصرفية من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع.

وأضاف:" كما تسهم استراتيجيتنا في التحول الرقمي وتسهيل وصول الجمهور للخدمات المصرفية في تعزيز مستويات الشمول في فلسطين وهو ما ينسجم مع رؤية البنك باعتباره الرائد في الأنشطة والخدمات المالية الإسلامية في فلسطين والاستثمار بمنظورٍ تكنولوجيٍ متطور".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات, كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine.