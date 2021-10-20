صور | افتتاح مركز طوارئ Hclinic روابي





وطن: افتتحت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والوكيل المساعد في وزارة الصحة د. كمال الشخرة، ورئيس مجلس إدارة مستشفى Hclinic د. وسام الجمل، بحضور مؤسس مدينة روابي بشار المصري، والمدير الطبي والإداري د. جهاد مشعل، ورئيس بلدية روابي إبراهيم الناطور، وعدد من رؤساء المجالس المحلية للبلدات والقرى المجاورة، مركز طوارئ Hclinic روابي.

وجاء هذا الافتتاح كخطوة طموحة لتوسيع خدمات مستشفى Hclinic الطبية لأكبر شريحة للمواطنين، وكذلك ضمن تطلعات مدينة روابي القائمة على توسيع مرافقها الخدماتية المقدمة لسكان المدينة والبلدات والقرى المحيطة.

وقد تم تجهيز المركز بالمختبرات والخدمات التشخيصية والطبية، إلى جانب صيدلية داخلية، ومركز "الترا ساوند"، ومركز أشعة، ومجموعة واسعة من المعدات الطبية، وعيادات تخصصية على مدار الأسبوع، ومركز طوارئ على مدار الساعة يوميا.

وفي هذا السياق، ثمنت غنام دور وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي في الوطن ومحافظة رام الله والبيرة، عبر دعمهم لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، مؤكدة اهتمام الرئيس محمود عباس بشكل شخصي بهذا القطاع وتوجيهاته المستمرة لدعمه بكل السبل.

وقالت إن هذا المركز سيوفر العبء الكبير والوقت على أهالي القرى والبلدات المحيطة بروابي خاصة أنه يوفر مركز طوارئ دائم، وعيادات تخصصية، مؤكدة أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة في كافة الأمور التي يحتاجونها لخدمة المواطنين.

بدوره، أثنى الشخرة على افتتاح مستشفى Hclinic مركز طوارئ مختص في مدينة روابي، مشيدة بمساهمة المستشفى في النهوض بالقطاع الصحي، كما أن مركز الطوارئ يمثل استثمارا مهما في خدمة المرضى، باعتبار أنه سيوفر عليهم الكثير من الأعباء خاصة في منطقة شمال وغرب رام الله.

وقال إن الوزارة تولي القطاع الصحي اهتماما كبيرا، مهنئة إدارة المستشفى على هذا الإنجاز بعد افتتاح المستشفى قبل نحو سنتين من اليوم.

من جهته، قال مشعل إن المستشفى حرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية، والمساهمة مع سائر الهيئات ذات الصلة في النهوض بالقطاع الصحي، وفخورون بالوجود اليوم في مدينة روابي لتقديم الخدمات للسكان وأهالي البلدات والقرى المحيطة التي تحتاج إلى العناية الطبية من عيادات تخصصية ومركز طوارئ ومختبرات ومراكز تصوير طبية.

وأضاف مشعل إننا جاهزون لتقدم الخدمات لأهلنا في شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، بما يوفر الوقت والجهد على الأهالي هناك، وهذا المركز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها المستشفى، لخدمة أبناء شعبنا في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن المركز سيعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 12 سريرا في الطوارئ، إضافة إلى غرفة بسريرين للتعامل مع الحالات الخطيرة والحوادث.

وتابع: "نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات وفق آخر ما توصل إليه العلم من خلال كوادرنا البشرية الوطنية، ونحن نفخر بوجود طواقم طبية فلسطينية مميزة، أثبتت وجودها وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات ليس محليا فقط بل إقليميا”.

من ناحيته، أعرب الناطور عن فخره واعتزازه بمستشفى Hclinic الذي سيضيف قيمة كبيرة لمدينة روابي، من خلال الخدمات الطبية التي سيقدمها للسكان والزوار على حد سواء.

وقال إن الصحة والتعليم هي من أهم مكونات بناء الدول، ونحن في بلدية روابي نحاول المساهمة في تطوير الخدمات الصحية والتعليم في المدينة، حيث يوجد أكاديمية روابي الإنجليزية التي تدرس الطلبة على نظام كامبريدج البريطاني من الصفوف التمهيدية الأولى لترسيخ هذا النوع من التدريس بين الطلبة، واليوم مركز طوارئ Hclinic ليقدم الخدمات الطبية المميزة للسكان والزوار.

وأكّد أن وجود مركز طوارئ Hclinic سيضيف إلى الخدمات التي تحتاجها المنطقة المحيطة بمدينة روابي، خاصة في ظل النقص الذي تعاني منه القرى والبلدات المجاورة في الخدمات الصحية، كما أن وجوده في روابي يأتي لاستكمال دائرة التكامل في تقديم الخدمات للسكان والزوار.

يشار إلى أن العيادات الطبية في المركز هي: طب الأطفال، الأذن والأنف والحنجرة، طب النساء والتوليد، الجراحة العامة، الطب الباطني، طب العظام، أمراض القلب، طب الغدد الصم، طب الجهاز الهضمي، التغذية، طب العيون.