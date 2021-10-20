"لاند روڤر" تقدّم أول لمحة عن سيارة "رينج روڤر" الجديدة



وطن: بدأت شركة "لاند روڤر" العد التنازلي لإطلاق سيارة "رينج روڤر" الجديدة من خلال الكشف عن أول صورة لسيارتها الفاخرة الجديدة

وسيتم الكشف عن سيارة "رينج روڤر" الجديدة عالمياً الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء 26 أكتوبر

وتتميز السيارة بفخامة عصرية بطبيعتها: أول صورة توفر لمحة رسمية عن السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الأغراض الجديدة. وسيتم فتح باب الطلبات بالتزامن مع الكشف العالمي عن السيارة يوم 26 أكتوبر.

وخلال خمس عقود من الابتكار الفائق، شكّلت "رينج روڤر" قدوة يحتذى بها في عالم السيارات، حيث اكتسبت مكانة لا مثيل لها بوصفها السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة للعائلات الملكية والسياسيين وقادة الأعمال والمشاهير حول العالم، جامعة بين الإتقان الفريد والقدرات الفائقة غير المسبوقة.

وقال جيري مكغفرن، المدير الإبداعي في "جاكوار لاند روڤر": "رينج روڤر الجديدة ذات طابع لا مثيل له، من تصميمها الخارجي الذي لا تشوبه شائبة إلى الملاذ الهادئ المثالي الذي توفره مقصورتها. هذه السيارة قائمة على عقلية إبداعية ورغبة بتحقيق الكمال، فلا تتبع الموضة أو التوجهات السائدة، إنما تتبع فلسفة تصميم عصرية تجتمع مع أكثر من 50 عاماً من التطور، وهي ببساطة أكثر سيارة رينج روڤر جذابة يتم إنشاؤها على الإطلاق".



روابط مفيدة:

• تابعوا قناة لاند روڤر على يوتيوب لمشاهدة الكشف العالمي عن سيارة رينج روڤر الجديدة الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش يوم 26 أكتوبر

• للمزيد من المعلومات والتسجيل للحصول على التحديثات landrover.com/newrangerover