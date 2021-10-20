الصحة: 5 وفيات و275 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 31، قلقيلية 4، جنين 14، أريحا والأغوار 4، سلفيت 3، نابلس 12، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، بيت لحم 5، طوباس 1، قطاع غزة 181".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 19، قلقيلية 4، جنين 29، أريحا والأغوار 10، سلفيت 2، نابلس 21، رام الله والبيرة 17، طولكرم 10، بيت لحم 29، طوباس 6، ضواحي القدس 10، قطاع غزة 624".

وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 108 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.