أسرى "الجهاد" يؤكدون استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام

وطن: أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن إضراب أسراها لا زال مستمرًا ولم يتوقف.

ونفت "الهيئة" في بيان مقتضب لها، عقد أي لقاء تفاوض مع مصلحة السجون، مشيرةً إلى أن كل ما يحدث عبارة عن حديث من خلال قنوات جانبية لم تصل إلى نتيجة حتى الساعة.

ويواصل أسرى الجهاد في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي احتجاجًا على إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية التنكيلية بحقهم.

وبدأ 250 من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، في 13 أكتوبر الحالي، لإجبار إدارة سجون الاحتلال على وقف الهجمة التي تشنها ضدهم، منذ تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، أعلن أن أسرى الحركة كافة سينضمون إلى الإضراب، يوم الخميس المقبل، بما فيهم الحالات المرضية