الإحصاء الفلسطيني يسجل ارتفاعاً حادًا في أسعار الجملة

وطن: ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعا حادا نسبته 4.21% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 129.35، مقارنة بـ124.13 خلال الربع الثاني (سنة الأساس 2007 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5.77%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 132.65 خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 125.42 خلال الربع الثاني (سنة الأساس2007 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعا حادا نسبته 2.04%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 125.17 خلال الفترة المرصودة، مقارنة بـ 122.67 في الربع الثاني (سنة الأساس 2007 = 100).

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعا نسبته 11.83%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 20.07%، متأثرة بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 36.16%، والحبوب والبقول المجففة بنسبة 6.73%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.11%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 2.83%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 6.42%، في حين سجلت أسعار المنتجات الحيوانية ارتفاعاً نسبته 4.85%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعا نسبته 6.90% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وأوضح الإحصاء أن أسعار منتجات الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا نسبته 0.84%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط المشروبات بنسبة 9.18%، والاسمنت والجير والجبس بنسبة 8.17%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 5.56%، واللحوم ومنتجاتها بنسبة 4.87%، وقص وتشكيل الحجارة والرخام بنسبة 4.29%، ومنتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 3.10%، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.99%، وأقمشة وأصناف من التريكو بنسبة 2.39%، ومنتجات الجلود بنسبة 1.91%، والمنسوجات بنسبة 1.78%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.58%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 2.10%، والزجاج ومنتجاته بمقدار 1.52%، والمواد والمنتجات الكيماوية بمقدار 1.42%، والورق ومنتجات الورق بمقدار 1.34%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 1.27%، ومنتجات الألبان بمقدار 1.09%.

بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 0.36% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني 2021.