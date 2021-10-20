أخيراً... الأسيرة المحررة أبو كميل تدخل غزة

وطن: دخلت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخولها وفرض شروط عليها ليُسمح بعودتها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال عرقلت دخول الأسيرة "أبو كميل" إلى القطاع عقب الإفراج عنها قبل 4 أيام.

وأشارت المصادر إلى أن "أبو كميل" وصلت في هذه الأثناء إلى الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون"، فيما تستعد عائلتها لاستقبالها بحفاوة بعد غياب طويل.

وأظهرت صور وثقها نشطاء وصحفيون للأسيرة المحررة "أبو كميل" وهي تلتقي بوفد من عائلتها في صالة الاستقبال بمعبر إيرز شمال القطاع.

أمس أجبرت قوات الاحتلال الأسيرة على التوقيع على شروط السماح الدخول إلى القطاع، بعدم الخروج من القطاع لسنتين على الأقل، وبعدها يمكن تقديم طلب زيارة لأهلها في حيفا، واشترط عليها دفع مبلغ مالي 5 آلاف شيكل.