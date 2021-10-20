وزيرة الصحة: انكسار المنحنى الوبائي في فلسطين رغم ازدياد عدد الوفيات

وطن: أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، انكسار المنحنى الوبائي في فلسطين، وانخفاض عدد الإصابات التي تسجل يوميا، فيما لا تزال الوفيات في ازدياد.

وأوضحت الكيلة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد الوفيات يدل على أن متحور "دلتا" منتشر في فلسطين.

وقالت، إن فتاة بعمر 18 عاما توفيت جراء الفيروس، رغم أنه لم يكن لديها أي أمراض سابقة، حيث مكثت في المستشفى 14 يوما، في محاولة علاجها.

وفي السياق، أكدت وزيرة الصحة أن هناك وفيات تسجل لمواطنين تلقوا جرعتين من لقاح "كورونا"، مشيرة إلى أن التطعيم يوفر حماية بنسبة 94% من الإصابة.