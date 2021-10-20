ارتفاع جنوني لأسعار المحروقات في لبنان

وطن: أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن رفع أسعار المحروقات بشكل كبير في البلاد، بالتزامن مع خطوات لخفض الدعم عن المحروقات، إلى جانب ارتفاع أسعار الخام عالميا.

وقالت الوزارة في بيان، إن السعر الجديد لصفيحة 20 لترا البنزين الخالي من الرصاص "98 أوكتان"، سجل 312700 ليرة، بزيادة 24.7 % عن أسعار الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص "95 أوكتان"، إلى 302700 ليرة "199.8 دولارا"، بزيادة 24.6 % عن أسعار الأسبوع الماضي.

ووصلت سعر صفيحة الديزل إلى 270700 ليرة "178.7 دولارا"، بزيادة 15 % عن أسعار الأسبوع الماضي.

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، إن "الارتفاع الجنوني لأسعار البنزين اليوم، ضربة موجعة للمواطن ولأصحاب المحطات".

وأوضح "أبو شقرا" في تصريحات إذاعية، أن "راتب المواطن أصبح بقيمة أربع صفيحات من البنزين".

وتأتي الخطوة، في إطار مسار رفع الدعم تدريجيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم.

وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد السلع الأساسية، كالأدوية وغيرها.

وبينما يبلغ السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي 1515 ليرة، إلا أن سعره في السوق الموازية يتجاوز 20 ألف ليرة لكل دولار واحد.