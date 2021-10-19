تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لمتحورة "دلتا" في دولة الاحتلال

وطن: أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 8,021.

وبينت المعطيات الصدارة عن وزارة الصحة، تشخيص 701 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، وذلك بعد إجراء نحو 55 ألف فحص، لتسجل بذلك أدنى نسبة فحوصات موجبة منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لمتحورة "دلتا" التي تعرف باسم AY.4.2، لطفل يبلغ من العمر 12 عاما لم يتلق أي جرعة من التطعيم وعاد قبل فترة قصيرة من مولدوفا.

المصدر: (عرب48)