نقل الأسير مقداد القواسمة للعناية المكثفة في مستشفى "كابلان"

وطن: أكّد المحامي جواد بولس، أنّه تم نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا، و المحتجز في مستشفى "كابلان" إلى قسم العناية المكثفة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي الحرج أصلًا.

كما نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرين علاء الأعرج المضرب منذ (73) يومًا، وهشام أبو هواش المضرب منذ (64) يومًا من سجن "عيادة الرملة" إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير القواسمة، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، كما أن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبي، مما قد يتسبب له بأضرار جسيمة في الدماغ.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العليا للاحتلال عدم "تجميد" الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج، الأمر الذي اعتبره محامي الأسير، بداية تحول في موقف المحكمة بما يخص قرار "التجميد"، حيث استندت المحكمة بشكل أساس على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، رغم أنّ وضعه الصحي خطير.

يُشار إلى أنّ الأسرى الثلاث هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.