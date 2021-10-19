بالاسماء| الشؤون المدنية تنشر كشف موافقات الدفعة الأولى من موافقات الهويات

وطن: نشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية مساء اليوم الثلاثاء، كشف موافقات الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلو فلسطين، ولم يحصلو على الهوية للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وفيما يلي نص التصريح كما نشر:

المواطنين الكرام : لاحقاً للبيان الصادر عن الوزير حسين الشيخ حول آخر المستجدات في ملف الهويات وتغيير العنوان ،، ننشر لكم كشف موافقات الدفعة الاولى من موافقات الهويات لمن دخلوا فلسطين ولم يحصلوا على الهوية للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية ، كما تشمل تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية الى المحافظات الشمالية ، إضافة الى موافقات من فئة ابناء المواطنين الذين تجاوزوا سن ال 16 عام ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

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