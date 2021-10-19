الاحتلال يجدد اعتداءاته على المواطنين قرب باب العامود

وطن: جددت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، اعتداءها على المتواجدين في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، ضمن اعتداءاتها المتواصلة منذ أيام بحق كل المقدسيين المتواجدين في ساحة باب العامود وحي المصرارة وشارع السلطان سليمان القريب.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال استخدم مركبة المياه العادمة لرش المتواجدين في محيط منطقة باب العامود، واعتقلت شابا تواجد بالمكان لم تعرف هويته بعد.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بقنابل الصوت والضرب، نقلت اثنتان منها للمستشفى.