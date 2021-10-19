انطلاق جلسة مجلس الامن حول الاوضاع في الشرق الأوسط

وطن: انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الامن المفتوحة برئاسة كينيا، الرئيس الحالي للمجلس، حول الشرق الأوسط وذلك لبحث الانتهاكات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، وضرورة حشد العمل الدولي لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وكان مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله أكد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أهمية هذه الجلسة، كونها تأتي بعد إلقاء كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سوف يتم تحويلها لخارطة طريق للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ ما جاء في هذه الكلمة الهامة.