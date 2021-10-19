‎"هيئة الأسرى" تطالب بالسماح لوالدة الأسير أبو حميد بزيارته

وطن: تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب لاداره سجون الاحتلال بالسماح لوالدة الاسير ناصر ابو حميد وشقيقه بالسماح لهم بزيارة خاصة لناصر في مستشفى برزيلاي الإسرائيلي، حيث يرقد فيه حالياً بعد نقله يوم امس لاجراء عملية مزدوجة جراحية وليزر لاستئصال ورم على الرئه مع العلم انه ادخل غرفه العمليات صباح هذا اليوم.

وأوضحت الهيئة أن الأسير أبو حميد يتواجد حاليا داخل غرفة العمليات، وأنه خلال الفترة الماضية عانى من وضع صحي خطير، وأوجاع مستمرة حرمته من النوم، وأنه كان بحاجة للتدخل الطبي العاجل.

وتحمل الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ناصر، مطالبةً بمتابعة حالته بجدية وتقديم العلاج المناسب له وفي وقته دون أي مماطلة أو تأخير.