جيش الاحتلال يدرب قواته البحرية على التعامل مع "غواصات المقاومة المسيّرة"

وطن: كُشف النقاب عن قيام جيش الاحتلال ، بإجراء تدريبات لقواته البحرية، على كيفية التعامل مع تهديدات "الغواصات البحرية المُسيرة" التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة العبرية نقلا عن مصدر عسكري، قوله إن سلاح البحرية يعمل على تحسين وتطوير قدراته في التعامل مع تهديدات المقاومة البحرية، والمتمثلة بتهديد "الغواصات المُسيرة عن بعد".

وقال المصدر إن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تواصل تطوير قدراتها العسكرية البحرية لاستهداف منصات الغاز والمنشآت البحرية الحيوية الإسرائيلية، مضيفا: "نحن في المقابل نعمل على التصدي لتلك التهديدات وتطوير قدراتنا".

يشار إلى أن الكشف عن هذه الاستعدادات التي تقوم بها بحرية الاحتلال، ترافق مع استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ المناورة البحرية المفاجئة، التي بدأها يوم الاثنين.

وكان وحدات بحرية الاحتلال شرعت وبشكل مفاجئ في تنفيذ المناورة، حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه خلال المناورة ستكون هناك حركة نشطة للزوارق في المجال البحري وعلى الشواطئ والموانئ، وسيسمع دوي انفجارات.

وقال إن هذه المناورة البحرية، مخصصة لتحسين جاهزية وكفاءة القوات ومخطط لها ضمن برنامج التدريب السنوي.

ولم تعلن المقاومة الفلسطينية من قبل، عن امتلاكها هذه الغواصات، في وقت أعلنت امتلاكها طائرات مسيرة، لكن جيش الاحتلال كثيرا ما تحدث عن السلاح الأول، وعن الكوماندوز البحري لحركة حماس.