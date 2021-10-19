جيش الاحتلال يقرر إغلاق عددٍ من الشوارع والطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة

وطن: قرر جيش الاحتلال ظهر اليوم إغلاق عددٍ من الشوارع والطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قرر إغلاق بعض الطرق قرب السياج الأمني مع قطاع غزة.

وأفادت المصادر، أن قرار إغلاق بعض الطرق جاء بعد إجراء تقييم أمني للأوضاع، لافتة ان هناك خشية من اطلاق صواريخ مضادة للدروع على بعض الأهداف على تلك الطرقات.

وقالت صحيفة هآرتس ان إغلاق الجيش لعدد من الشوارع والمواقع في غلاف غزة، بسبب مخاوف من إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو نيران قناصة.