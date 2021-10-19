تسليم أوامر إخلاء لعشرات المحال التجارية في الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل

وطن: أصدرت ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" أوامر إخلاء لعشرات المحال التجارية في مدينتي الطيبة وقلنسوة بأراضي الـ48 المحتلة، بذريعة البناء على أراض معرفة بأنها غير صناعية.

وبحسب ما أورده موقع "عرب 48"، تسلم 30 صاحب محل تجاري على الأقل، من الطيبة وقلنسوة، أوامر إخلاء حتى 30 يوما، وإلا سيتم تغريم كل صاحب محل بمبلغ قدره 600 ألف شيقل، وفقا للجنة.

وأكد أصحاب محال تجارية مستهدفة، أن أوامر الإخلاء هذه تعتبر كارثة وأن مئات العائلات تعتاش منها والمس والإضرار بها سيدفعها إلى سوق البطالة، وستتسبب بكارثة اقتصادية على المنطقة كلها.