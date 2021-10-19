هزة أرضية تضرب سواحل قبرص

وطن: شعر المواطنون بهزة ارضية قوية صباح اليوم الثلاثاء.

وضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر، سواحل قبرص، وشعر بتبعاتها سكان فلسطين ومصر ودول وبعض دول ساحل البحر المتوسط.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ القبرصية ان قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

لكن المركز الأوروبي لرصد الزلازل قال بأن زلزالا بقوة 6.4 درجات هز البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان وفلسطين شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

هذا وقالت "رويترز" نقلا عن شهود بأن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع "لبنان 24" إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية.