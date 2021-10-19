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هزة أرضية تضرب سواحل قبرص
اعتقالات من مناطق متفرقة بالضفة
مقتل الشاب خليل أبو جعو بجريمة إطلاق نار في أم الفحم
أسعار صرف العملات اليوم
طقس خريفي يسود نهاراً وفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة
جامعة النجاح الوطنية ومركز دراسات الحرية للأسرى يطلقان "المجلة العلمية المحكمة لأسرى سجن جلبوع"
وزارة الزراعة لـ"وطن": خطط العناقيد الزراعية تمت "بالتشارك الفعّال" في إعدادها وتنفيذها.. ومعلومات الخطط متاحة على موقع الوزارة
الصالحي لوطن : قررنا مع الديمقراطية والشعبية عدم المشاركة في اجتماع التنفيذية اليوم والحوار في هذا الشأن ما زال مستمرا
"شغف" الفن المقاوم | رسام الكاريكاتير محمد سباعنة لـوطن: الفنان الفلسطيني يجب أن يكون ملتزما بقضايا شعبه الوطنية
مقاول مكلف من "الادارة المدنية الاسرائيلية "يجمع "الزيبار" من معاصر الزيتون ويفرغها في الطرق والأراضي الزراعية .. مواطنون يشكون لوطن والزراعة توضح
القيادي خضر عدنان لوطن: الفصائل باركت ودعمت إضراب أسرى الجهاد الاسلامي، ويجب نصرتهم ودعمهم وعدم السماح بخذلانهم
عائلة نزار نبات لوطن: مسلسل الترهيب بحقنا والضغط على العائلة مازال مستمرا للتنازل عن الحق الشخصي في مقتل نزار .. والشعب هو "ولي الدم"
كوريا الجنوبية واليابان يعلنان عن رصد صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية
استحقاقات إعادة بناء الحركة الوطنية وبرنامجها التحرري... الحلقة الثالثة والأخيرة
كل الملفات عالقة (التهدئة، تبادل الأسرى، الإعمار)
اكتشاف سيف في خليج حيفا يعود لحقبة الحروب الصليبية
أبطال غيبتهم القضبان... عميد أسرى مدينة الخليل الأسير المناضل محمد أحمد عبد الحميد الطوس ( 1955 م - 2021م )
مخابرات الاحتلال تستدعي شاباً من الشواورة لمراجعتها
النائب العام : 35 ملف قضية قتل سجلت خلال العام 2020 وبلغ عدد الضحايا 39
نصر الله: أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان هو حزب القوات اللبنانية وهدفه الحرب الأهلية
أسعار صرف العملات اليوم
19.10.2021
07:23 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.22 شيكل
الدينار: 4.54 شيكل
اليورو: 3.75 شيكل
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