طقس خريفي يسود نهاراً وفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة

وطن: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات، ويسود طقس بارد نسبياً صباحاً خصوصاً في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي بامتياز في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق خصوصاً الساحلية والشمالية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبياً في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلاً في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.