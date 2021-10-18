النائب العام : 35 ملف قضية قتل سجلت خلال العام 2020 وبلغ عدد الضحايا 39

وطن: قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس محمود عباس، تسلم تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2020، حيث تضمن التقرير كل النشاطات التي قامت بها النيابة العامة للعام 2020.

وأكد الخطيب في تصريحات لتلفزيون فلسطين، على أنه سيتم نشر التقرير خلال الايام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن النيابة العامة باشرت خلال العام المنصرم، اجراءاتها القانونية في 43506 قضايا تحققيقية، منها 35488 قضية وردت خلال العام 2020، فيما بلغت عدد القضايا المفصولة من مجمل القضايا الواردة تقريباً 32300 قضية، أي ما نسبته 74,4 %، حيث بلغت نسبة المحال إلى المحاكم من مجمل المفصول لدى النيابة العامة تقريباً 89%، فيما تم حفظ 11% من مجمل هذه القضايا، مشيراً إلى أن هذا يعتبر انجازا كبيراً في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أن هناك 12 نيابة مختصة، وهذه كافية، وتقوم بواجبها على أكمل وجه، وأعضائها مدربين بالشكل الذي يليق بالقيام بواجبهم على أكمل وجه، لافتاً إلى أن من مجمل القضايا الواردة للنيابة العامة وفق الاحصائيات، هي قضايا الجنايات التي شكلت 6%، وقضايا الجُنح التي شكلت 80%.

وبين أن نسب المخالفات بلغت 12%، وشكلت العوارض 2%، أما الجرائم الأشد خطورة التي تعرض لها التقرير وفصلها كانت جرائم القتل، وهناك 35 ملف قضية قتل، حيث بلغ عدد الضحايا 39 ضحية، منهم 10 اناث، وثلاثة أطفال، و10 ضحايا من الذكور، لافتاً إلى أن هذا يعتبر عدد كبير في فلسطين؛ مشيراً إلى أن من الجرائم التي رصدها التقرير، هي جرائم المخدرات، حيث رصد التقرير 1585 قضية، فصل منه ما نسبته 91%، وهناك ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المسجلة مقارنة بالعام السابق، بالاضافة إلى جرائم السرقة التي وصلت إلى 1746 قضية سرقة، منها 300 جريمة سرقة صنفت كجناية كونها سرقة موصوفة بالخلع أو الكسر أو المفتاح المصطنع.

وأشار إلى أن 25% من عدد الجرائم التي ارتكبت في 2020 هي الشيكات دون رصيد، حيث استردت النيابة العامة منها 2 مليون و600 ألف دولار للخزينة العامة من جرائم الفساد خلال عام 2020.