مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة الموافق 29/10/2021

وطن: قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت اليوم الاثنين، في رام الله، بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة الموافق 29/10/2021 وذلك بتأخير عقارب الساعة (60 دقيقة).

كما قرر المجلس إنشاء إدارة متكاملة بعناصرها البشرية في وزارة المالية لتشغيل منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية.

وأعلن المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم فريقا من الخبراء القانونيين لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل.

واعتمد المجلس التوصيات المقدمة لخارطة طريق تطويرية لقطاع العمل تشمل موائمة احتياجات سوق العمل ونظم معلومات العمال والجمعيات التعاونية، وإنشاء قاعدة بيانات سوق العمل.

وأحال المجلس عدد من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.