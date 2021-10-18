وطن تتابع | الصالحي لـوطن: سنشارك مع "الديمقراطية" في اجتماع التنفيذية الليلة، والاتفاق على المباشرة بمعالجة متطلبات تفعيل دور المنظمة



وطن: أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الحزب والجبهة الديمقراطية سيشاركان في اجتماع "التنفيذية" الذي سيعقد هذه الليلة.

وقال الصالحي لـوطن، إن الحزب والجبهة الديمقراطية وحركة فتح اجتمعوا، اليوم الاثنين، بمشاركة أعضاء في "التنفيذية"، وتم حل معظم المسائل الأساسية العالقة، والاتفاق على المباشرة فورا بمعالجة القضايا التي تم استعراضها فيما يخص تعزيز دور منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية والتحضير لعقد المجلس المركزي والاسراع في الحوار بين كل مكونات المنظمة ومجموع القوى الفلسطينية من اجل حشد الجهد الجماعي لمواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا بما فيها معالجة التحديات الداخلية أيضا.

وأضاف الصالحي أن اجتماع "التنفيذية"، الليلة برئاسة الرئيس محمود عباس سيشرع في معالجة هذه القضايا وحلها.

وأوضح الصالحي أن الحزب سيواصل التنسيق مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية وكافة القوى لتحقيق ذلك ولإنهاء الانقسام. مشيرا إلى أنه تم إطلاع الجبهة الشعبية على الاتفاق الذي تم اليوم.

وفيما يتعلق بمشاركة "الشعبية" في اجتماع "التنفيذية" الليلة، أكد الصالحي أن الجبهة الشعبية لا تشارك في اجتماعات التنفيذية منذ فترة طويلة.

وفي بيان مشترك لجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، السبت الماضي، استنكرت القوى السياسية الثلاث "تعطيل صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متوالية بقرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".

وأكد البيان أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة.. للمزيد اضغط هنا

وكان الصالحي قال خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، صباح اليوم الاثنين، إن "الوضع في ادارة الامور الداخلية الوطنية لا يمكن ان يستمر بالشكل الحالي، ولا يجوز استخدام المال في العلاقات الوطنية بين القوى السياسية".. للمزيد اضغط هنا