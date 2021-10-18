الاحتلال يعتقل شابتين من أمام باب العامود في القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، من أمام باب العامود في القدس المحتلة شابتين شقيقتين وهما نسرين وساجدة عبيد إضافة إلى المصور المقدسي أحمد أبو صبيح، عقب مواجهات اندلعت أمام باب العامود بين مقدسيين وشرطة الاحتلال اعتدت أثنائها على المواطنين وألقت قنابل الغاز والصوت باتجاههم لتفريقهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من بلدة سلوان وهم أحمد صيام ولؤي سامي الرجبي، وتامر المحتسب، وحمزة عيسى.

وقام 30 مستوطناً باقتحام ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات بعد الظهر.