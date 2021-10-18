الاحتلال يقرر سحب "الإقامة" من أسير مقدسي محرر

وطن: صادقت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، على سحب هوية الأسير المحرر صلاح الحموري، من سكان سميراميس شمال القدس.

وأمضى الحموري 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسلمته سلطات الاحتلال في سبتمبر/ أيلول 2020، قرارا ببدء إجراءات سحب بطاقة "الإقامة" في مدينة القدس منه.

وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، إن سلطات الاحتلال صادقت على قرار سحب هوية صلاح، ضمن قانون ما يسمى "عدم الولاء" الذي تستخدمه دولة الاحتلال، محذرا من تطبيقه على أي مقدسي.