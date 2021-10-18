خالد بطراوي يكتب لـوطن: عن بيروت ورام الله وأشياء أخرى.. هلوسات

بيروت / لبنان

ستبقى عيوننا تتطلع بقلق الى ما يعصف بالشقيقة لبنان من أحداث وتداعيات الجريمة التي حصلت في بيروت التي تعيدنا الى مطلع سبعينات القرن المنصرم.

ألم يحن الوقت لأن تدرك كل القوى والتجاذبات في لبنان أن سياسة " فرق تسد" ما زالت متواصلة من أوائل القرن المنصرم الى وقتنا الراهن، ألم تدرك القوى اللبنانية أن أكبر خطر على لبنان يتثمل في المال السياسي الذي يتم ضخه للقوى والفصائل لأهداف هذا البلد الداعم أو ذاك، ألم يحن الوقت لأن تدرك هذه القوى أن الإستعمار بشكله القديم الذي خرج قد عاد الى لبنان والمنطقة بشكلة الجديد؟

رام الله وميدان المنارة

باختصار شاب في مقتبل العمر فام بتحطيم أحد الأسود الجاثمة في ميدان المنارة بمدينة رام الله، تلك الأسود الحجرية التي تعتبر أحد أهم معالم المدينة وتاريخ عائلاتها.

باختصار أيضا، إشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي أغلبها تنتقد ما فعله هذا الشاب، وتصب جام غضبها على " الفكر الظلامي" بل وأمعن البعض في الإشارة الى " الداعشية" ليس فقط في الفعل المرتكب وإنما في المدرسة التي تنشر هذه الثقافة الظلامية، وربط آخرون ذلك بحادثة تحطيم المطاعم في مدينة بيت جالا، وإنتقد البعض صمت ووقوف كل من كان في ساحة المنارة متفرجا، وتأخر حضور الشرطة.

بإختصار أيضا، من وجهة نظري، دعونا نرى ما حدث في إطار الحدث الفردي المحصور، وأن نجلد أنفسنا كثيرا لأن هذا الحدث يعبر عن فشلنا نحن جميعا في نشر ثقافة التنوير والفكر الوسطي ... فكر التسامح والمحبة ما ترك المجال للفكر الظلامي لأن يطل برأسه هنا وهناك.

بإختصار أيضا، ثمة ضرورة ملحة لأن تنشط الجهات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية للحفاظ على الموروث والآثار والتعريف بها وبأهميتها في إطار خطة منهجية علمية متواصلة.

الانتصارات الوهمية

شخص في مكان المسؤولية يصرح أنه قد إنتصر على تحرك ما بعد أن لمس هدوءا نسبيا من هذا التحرك.

غريب هذا التفكير، وغريب هذا الإنتصار الوهمي الذي يعطي إستنتاجا بأن هذا الشخص في دواخله يعتبر أن المسألة مسألة حرب ضروس طاحنة، كان عليها أن تنتهي بإنتصاره، ولم يكن يفكر بالمستقبل.

إن كنا نظن أن الإنتصارات الوهمية تصنعنا، وأنها ستضع على صدورنا هذا الكم الهائل من الأوسمة والنياشين، فعلينا السلام.

حسن الآداء

كان أستاذي المحامي يونثان كتاب يقول لي أنه من المجدي أن نفكر في جائزة دورية تمنح لأي إنسان من بيننا يقوم بتنفيذ مهامه على أحسن وجه، وبإتقان والأهم بإنتماء وتفان. وكان يقول لي أنه غير مهتم بأداء هذا الإنسان في أمور أخرى خارج إطار مهنته، إذ أن هدف الجائرة هو التركيز على الآداء المهني المتقن والمنتمي.

مسألة بحاجة الى نقاش مستفيض تتعلق بمهنية الآداء وإتقانه في زمن طغى الروتين والملل والبروقراطية على كثيرين من بيننا عند قيامهم بواجباتهم.