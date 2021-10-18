5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 12، جنين 39، ضواحي القدس 14، نابلس 31، أريحا 8، الخليل 39، رام الله 29، بيت لحم 9، قلقيلية 2، طولكرم 4، سلفيت 1، قطاع غزة 521".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 11، جنين 8، ضواحي القدس 6، نابلس 47، أريحا 18، الخليل 10، رام الله 39، بيت لحم 20، قلقيلية 7، طولكرم 12، سلفيت 12، قطاع غزة 200".

وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في طوباس، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 124 مريضا، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.