وفاتان و521 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح يوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقرير يومي للحالة الوبائية، أنها أجرت 2315 فحصًا مخبريًا خلال المدة المذكورة، لافتة إلى تعافي 200 حالة جديدة من مصابي "كورونا".

وأفادت بأن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 180415 إصابة، والحالات النشطة 9781 حالة، وإجمالي المتعافين 169122 حالة، والوفيات 1512 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 130 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت وزارة الصحة بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 465272 شخصًا.