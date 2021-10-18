الاحتلال يمنع مزارعي قلقيلية من الوصول لأراضيهم المعزولة خلف الجدار

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المزارعين، من الدخول إلى أراضيهم المعزولة خلف جدار الفضل والتوسع العنصري، جنوب قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، بأن قوات الاحتلال منعت مزارعي قرى: عزبة سلمان، عزبة الأشقر، عزون عتمة، بيت أمين، وسنيريا، من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، عبر ما يعرف بالبوابات الزراعية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري، رغم حصولهم على التصاريح اللازمة.

يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون والمعزولة خلف الجدار بالمنطقة الجنوبية من قلقيلية تبلغ ألفي دونم.

(وفا)