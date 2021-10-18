مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في البعنة بالداخل المحتل

وطن: قتل الشاب سليم أحمد حصارمة (44 عاما) اليوم الإثنين، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية البعنة في الداخل المحتل.

وأوضح موقع "عرب 48" أنه حسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية تعرض لإطلاق نار بعد مطاردة بالسيارة في أحد شوارع القرية.

وبمقتل سليم حصارمة من البعنة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 88 قتيلا بينهم 13 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.